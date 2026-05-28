В Таганроге за 200 млн рублей реализуют «Дворец культуры и техники им. В. И. Ленина»

Таганрогский Дворец культуры им. Ленина выставлен на продажу за 200 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на одном из популярных онлайн-сервисов еще в марте.Речь идет о трехэтажном комплексе, расположенном на улице Заводской. Согласно объявлению, здание включает в себя четыре помещения кабинетного типа, просторный концертный зал и помещения свободного назначения с шестиметровыми потолками.Объект обладает всем необходимым для эксплуатации: подключен к газоснабжению, имеет автономное отопление, значительную подключаемую электрическую мощность (500 кВт) и несколько вводов водоснабжения.Расположенный на земельном участке площадью девять тысяч квадратных метров, комплекс находится в общественно-деловой зоне. Четыре отдельных входа позволяют разделить здание на независимые зоны. Удобный подъезд и прилегающая территория, которую можно использовать под парковку, также являются преимуществами объекта.История Дворца культуры начинается в 1924 году, когда на базе складского помещения был построен заводской клуб имени В. И. Ленина. С годами он развивался, претерпевал реконструкции. В 1975 году открылось новое современное здание, ставшее одним из лучших в Ростовской области. Долгое время Дворец был не только заводским, но и городским центром культуры, где действовали десятки творческих коллективов.Смена собственника завода в 2002 году привела к передаче здания в собственность ООО «Культурно-спортивный комплекс "Олимп"». После вывода заводских подразделений помещения стали занимать коммерческие структуры, такие как ресторан, банк и ночной клуб.Это не первая попытка продать комплекс. В 2014 году его выставляли за 170 миллионов рублей, в 2015 году цена снизилась до 150 миллионов, а к 2020 году она составляла уже 85 миллионов рублей. Нынешняя заявленная цена в 200 миллионов рублей свидетельствует о новой попытке реализовать объект.