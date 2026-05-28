Главу администрации Зернограда Ирину Полищук вновь отправили в СИЗО

Ситуация вокруг главы администрации города Зернограда Ирины Полищук приняла новый оборот. Днем 28 мая Зерноградский районный суд Ростовской области изменил меру пресечения чиновнице, отправив ее из-под запрета определенных действий под стражу. Об этом сообщает портал DonDay.Напомним, Ирина Полищук оказалась под следствием осенью 2024 года. Ей инкриминируются статьи «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». По версии следствия, глава администрации, действуя недобросовестно, дала указание подведомственной организации провести грейдирование дорог с использованием щебня. Однако, как полагает следствие, в документации это было заменено на более дорогостоящий ямочный ремонт щебёночных покрытий.После выполнения работ, по данным обвинения, Ирина Полищук утвердила акт приемки, несмотря на то, что фактически указанные в документах работы не были выполнены. В результате таких действий, как сообщает прокуратура Ростовской области, бюджету города был причинен ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей.Путь до сегодняшнего дня был непростым. Изначально Ирина Полищук была заключена под стражу в СИЗО. Позже суд смягчил меру пресечения, переведя ее под домашний арест. Затем, в ходе судебного процесса, домашний арест был заменен на «запрет определенных действий».Однако сегодня, 28 мая 2026 года, прокурор Зерноградского района подал ходатайство об изменении меры пресечения. Суд, удовлетворив его, постановил взять Ирину Полищук под стражу до 17 июня включительно.Решение суда было исполнено немедленно: чиновницу взяли под стражу прямо в зале судебного заседания.