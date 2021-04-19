Ростовские гандболистки со сборной России пробились на чемпионат мира

Класс команды России намного выше. Едва ли кто-то сомневался в том, что турчанки могут выбить действующего олимпийского чемпиона. В первой игре на выезде Россия одержала верх с разницей в 12 голов - 35:23. Ответный матч закончился ещё более убедительной победой россиянок.По ходу первого тайма гостьи организовали российским звёздам кое-какие проблемы, но силы всё же не были равны. Уже к перерыву перевес был существенным – 24:13. А во второй части вечера все точки над «i» были расставлены. Итог – крайне уверенная победа России – 45:24, которая означает, что на чемпионат мира едут именно россиянки. Сам турнир пройдёт в декабре в Испании.Гандболистки «Ростов-Дона» в общую копилку принесли 7 мячей: Юлия Манагарова – 4, Ксения Макеева – 2 и Анна Сень – 1. Голкипер Виктория Калинина отразила 38% бросков в створ своих ворот (7 из 18).Очередные матчи главная национальная сборная страны проведёт на Олимпиаде в Токио ближайшим летом (если сами игры состоятся) плюс, возможно, товарищеские матчи в рамках подготовки.