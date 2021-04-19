Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовские гандболистки со сборной России пробились на чемпионат мира

Ростовские гандболистки со сборной России пробились на чемпионат мира
Класс команды России намного выше. Едва ли кто-то сомневался в том, что турчанки могут выбить действующего олимпийского чемпиона. В первой игре на выезде Россия одержала верх с разницей в 12 голов - 35:23. Ответный матч закончился ещё более убедительной победой россиянок.

По ходу первого тайма гостьи организовали российским звёздам кое-какие проблемы, но силы всё же не были равны. Уже к перерыву перевес был существенным – 24:13. А во второй части вечера все точки над «i» были расставлены. Итог – крайне уверенная победа России – 45:24, которая означает, что на чемпионат мира едут именно россиянки. Сам турнир пройдёт в декабре в Испании.

Гандболистки «Ростов-Дона» в общую копилку принесли 7 мячей: Юлия Манагарова – 4, Ксения Макеева – 2 и Анна Сень – 1. Голкипер Виктория Калинина отразила 38% бросков в створ своих ворот (7 из 18).

Очередные матчи главная национальная сборная страны проведёт на Олимпиаде в Токио ближайшим летом (если сами игры состоятся) плюс, возможно, товарищеские матчи в рамках подготовки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.