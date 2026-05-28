В Ростовской области в ДТП с большегрузом погиб 63-летний мужчина

В Ростовской области в аварии с грузовым автомобилем погиб 63-летний мужчина. Смертельное ДТП произошло рано утром 28 мая вблизи города Красный Сулин.

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не пропустил грузовик марки «Фотон», когда выполнял выезд с прилегающей территории. В результате произошло столкновение, машины выбросило с дороги.

В региональной ГАИ сообщили, что водитель иномарки скончался, еще двое участников аварии были госпитализированы.
Фото: Дондей.
