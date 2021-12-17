Ростовчанки сыграли за российскую сборную юниоров

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В третий игровой день мини-турнира в венгерском Шиофоке соперницами юных россиянок были французские сверстницы.В первом тайме россиянки играли сильнее. Француженки едва поспевали за нашими гандболистками. К концу первой части игры Россия впереди - 17:15. Во второй половине игры соперник сравнял счёт и даже какое-то время вёл. В концовке россиянки спасли ничью – 28:28.По личной статистике, самой результативной стала ростовчанка Алина Решетникова – 10 мячей. Меланья Пичугина забила 3 гола. В матче также приняли участие вратари Анастасия Казьменко и Алина Чернова. У Франции самой бойкой была Нина Перрет – 6 мячей.По итогам турнира Россия занимает 3-е место. Первая строчка – у венгерок, вторая – у датчанок, француженки – на 4-м месте.В следующий раз юниорская сборная соберётся в конце февраля, а в марте отправится на турнир в Польшу. А пока игроки едут в свои клубы. Первенство России среди молодёжных команд возобновляется в январе.