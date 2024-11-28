Грузовик горел в Ростовской области

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района

В Ростовской области практически дотла сгорел грузовик. Огонь вспыхнул 27 ноября в Аксайском районе.В 11:42 в Большегородском сельском поселении, в СНТ «Алмаз» на улице 1-я Линия, 334, местные жители заметили, что горит грузовик соседа. Оказалось, что пламя вспыхнуло в грузовом отсеке автомобиля «ИВЕКО». Столб дыма был виден из соседних поселков и СНТ.На место происшествия прибыли шесть пожарных и две автоцистерны.Как сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района, в результате пожара никто не пострадал.