Алексей Логвиненко: В Ростове в 2025 году на левом берегу начнется строительство «Хоккей-Арены»

Фото: Администрация Ростова

В администрации Ростова 27 ноября прошел Совет по инвестициям. Представители бизнеса и власти рассмотрели несколько интересных для города бизнес-проектов в различных сферах.Инвестпортфель донской столицы пополнился пятью новыми проектами на общую сумму свыше 600 млрд рублей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Первый проект является продолжением концепции по развитию спортивного кластера на Левобережье. В 2025 году на территории нового парка семейного отдыха начнется строительство универсального Дворца спорта с ледовой ареной. Он будет называться «Хоккей-Арена».Это будет спортивно-развлекательный комплекс с объектами общественного питания площадью около 5 тыс. кв. м, рассчитанный на 500 зрительных мест. Там можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций составил 1 млрд рублей.- Поручил в кратчайшие сроки, в течение 2-3 недель, выдать разрешение на строительство и оказывать максимальное содействие реализации этого проекта, - отметил Алексей Логвиненко. - Сдать ледовый дворец должны в 2026 году.Также были рассмотрены масштабные проекты по комплексному развитию территории по улице Кумженской, между реками Дон и Мертвый Донец. Два инвестора собираются освоить почти 700 гектаров земли. Эти участки находятся в их собственности.Первый инвестор планирует строительство МКД, 5 школ, 11 детсадов, объектов культурного и бытового назначения, дорог, инженерной инфраструктуры, зоны отдыха. Речь идет о комплексном развитии территории площадью 344,8 га по адресу: улица Кумженская, 1г. А общий объем инвестиций оценивается в 230 млрд рублей.Второй инвестор представил проект под названием «Кумжаград». Застройщик собирается освоить свыше 300 га в 2 этапа.Первый этап пройдет с 2025 по 2031 годы. В этот срок запланировано строительство 2-х микрорайонов и жилого квартала. Второй этап собираются реализовать с 2029 по 2039 годы. В него войдет строительство 6 микрорайонов и делового квартала.Инвестор планирует вложить в развитие этой территории 332,5 млрд рублей.- Особо хочу подчеркнуть, что в соответствии с правилами землепользования и застройки города большая часть Ростова рассматривается как перспективная под комплексное развитие, - добавил Алексей Валентинович. - Таким образом, реализация проектов высотной жилой застройки возможна только с применением механизмов комплексного развития территории.