Ростовчанки сыграли за юниорскую сборную России

Фото: ГК Ростов-Дон

Стартовал товарищеский мини-турнир юниорских сборных в Венгрии (город Шиофок). Турнир проходит в рамках подготовки к чемпионату мира в своей возрастной категории, который намечен на 3-14 августа 2022 года и пройдёт в Грузии.С первых же минут стало ясно, что россиянки, пожалуй, ниже классом. Уже на старте венгерки оторвались в счёте и не думали останавливаться. После первых тридцати минут игры Венгрия ведёт - 14:6. Во втором тайме игра была уже более равной, однако россиянки так и не смогли возродить интригу в матче. Итог – поражение, 21:29.В игре приняли участие четыре игрока «Ростов-Дона» - вратари Анастасия Казьменко (6 сейвов из 29) и Алина Чернова (3/9), линейная Меланья Пичугина (2 гола) и разыгрывающая Алина Решетникова (5 мячей). У венгерок самыми результативными стали Петра Симон и Эмилия Варга – по 4 гола.18 декабря юные россиянки сыграют с командой Дании.