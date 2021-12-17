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Ростовчанки со сборной России проиграли Дании

Ростовчанки со сборной России проиграли Дании

Во второй игровой день товарищеского турнира в Шиофоке (Венгрия) сборная России по гандболу до 17 лет играла против Дании. Подопечные Алексея Гумянова, к сожалению, уступили.

В первые минуты датчанки быстро вырвались вперёд и сколотили хороший отрыв. Россиянки же не сразу включились в борьбу. В результате было упущено ценное время. После получаса игры российская сборная проигрывает «-5» - 13:18. Во второй части встречи россиянки прибавили в движении и заиграли поинтереснее в атаке. Однако им не хватило времени, чтобы всё-таки спастись. Итог – поражение 32:35.

В матче сыграли гандболистки «Ростова-Дона»: Меланья Пичугина (2 мяча), Алина Решетникова (2), вратари Алина Чернова и Анастасия Казьменко.

В заключительный день соревнований 19 декабря Россия сразится с Францией, которая сегодня проиграла Венгрии 24:33.
Фото: ГК Ростов-Дон
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