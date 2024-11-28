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Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Полицейские провели тщательный осмотр территории, используя специальное оборудование и служебных собак.К счастью, информация о минировании оказалась ложной. В ходе проверки опасные предметы не были обнаружены. Сейчас правоохранительные органы разыскивают человека, который сообщил о готовящемся теракте.По информации УТ МВД России по СКФО, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Мужчине, который сообщил о минировании, может грозить до пяти лет лишения свободы.