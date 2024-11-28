В Москву на реабилитацию отправили травмированного кролика из Южного парка «Малинки»

Фото: Южный парк Малинки

Кролика из Южного парка «Малинки» в Ростовской области, которому подростки переломали лапы, отвезли на реабилитацию в Москву.Два месяца назад произошла шокирующая история. Несколько подростков, зайдя в зону, где можно было погладить кроликов, жестоко обращались с животным: они выкручивали ему конечности. Потрясенные зоологи выгнали хулиганов, а кролика немедленно отправили к ветеринару.Ветеринар провёл рентгенологическое исследование, которое выявило множественные переломы всех четырёх конечностей у животного. Для ускорения процесса заживления костей было применено устройство для фиксации. После чего Лапусику стало лучше.Недавно сотрудники парка сообщили о его самочувствии. Пациенту провели повторный рентген и дополнительный осмотр. Результаты показали, что у него начали формироваться костные мозоли, которые способствуют восстановлению после переломов.Но этого было мало. Кролика решили отправить в Москву, чтобы он прошёл курс восстановления. Скорее всего, он вернётся, когда уже полностью поправится.