В Ростовской области в ДТП двух грузовиков пострадал 48-летний мужчина

Фото: МБУ АР «УПЧC

Вечером 27 ноября на 1 035-м км автодороги ФАД М-4 «Дон» произошло ДТП с участием двух грузовиков. Около 18:40 неподалеку от Новочеркасска столкнулись машины марки «Фотон» и «МАН».По предварительным данным, автомобили занесло на дороге. В результате чего большегрузы столкнулись. Один из грузовиков перевозил колесные диски. Они разлетелись по всей проезжей части, что затруднило движение других автомобилей.- В результате ДТП 48-летний водитель автомобиля «Фотон» получил тупую травму грудной клетки и был направлен в больницу Новочеркасска, - сообщили в МБУ АР «УПЧC».