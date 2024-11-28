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В Ростовской области в ДТП двух грузовиков пострадал 48-летний мужчина

В Ростовской области в ДТП двух грузовиков пострадал 48-летний мужчина
Вечером 27 ноября на 1 035-м км автодороги ФАД М-4 «Дон» произошло ДТП с участием двух грузовиков. Около 18:40 неподалеку от Новочеркасска столкнулись машины марки «Фотон» и «МАН».

По предварительным данным, автомобили занесло на дороге. В результате чего большегрузы столкнулись. Один из грузовиков перевозил колесные диски. Они разлетелись по всей проезжей части, что затруднило движение других автомобилей.

- В результате ДТП 48-летний водитель автомобиля «Фотон» получил тупую травму грудной клетки и был направлен в больницу Новочеркасска, - сообщили в МБУ АР «УПЧC».
Фото: МБУ АР «УПЧC
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