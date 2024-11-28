На улице Береговой эвакуировали работников отеля в Ростове

Фото: ростов.ру

В Ростове из отеля эвакуировали работников «Рэдиссон». На месте событий побывал корреспондент DonDay 28 ноября.В 14:00 на улице Береговой в дом №25г прибыла пожарная машина. Сотрудники МЧС оперативно покинули транспорт, подготовили оборудование и вошли в здание.В этот момент персонал гостиницы эвакуировали на улицу, где с ними был проведен инструктаж о действиях в случае возникновения пожара.Следует отметить, что с улицы не было обнаружено задымления в здании. Официальных комментариев от Главного управления МЧС по региону нет. Предположительно, пожарная сигнализация сработала из-за задымления на кухне или в одном из номеров.