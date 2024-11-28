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На улице Береговой эвакуировали работников отеля в Ростове

На улице Береговой эвакуировали работников отеля в Ростове
В Ростове из отеля эвакуировали работников «Рэдиссон». На месте событий побывал корреспондент DonDay 28 ноября. 

В 14:00 на улице Береговой в дом №25г прибыла пожарная машина. Сотрудники МЧС оперативно покинули транспорт, подготовили оборудование и вошли в здание.

В этот момент персонал гостиницы эвакуировали на улицу, где с ними был проведен инструктаж о действиях в случае возникновения пожара.

Следует отметить, что с улицы не было обнаружено задымления в здании. Официальных комментариев от Главного управления МЧС по региону нет. Предположительно, пожарная сигнализация сработала из-за задымления на кухне или в одном из номеров. 
Фото: ростов.ру
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