Алексей Логвиненко: Ипподром в Ростове должен приобрести вторую жизнь и стать новым центром притяжения

Фото: Администрация Ростова

В администрации Ростова прошло заседании Совета по инвестициям. Одной из центральный тем обсуждения стал проект по строительству нового современного ипподрома. Перенос старого комплекса был запланирован еще несколько лет назад. Однако только сейчас появился инвестор, который готов воссоздать исторический для города объект на новом месте.- Для нас важно сохранить этот символ донской столицы более чем с вековой историей. Он должен приобрести вторую жизнь и стать новым центром притяжения спортсменов-профессионалов и любителей лошадей, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.В качестве новой площадки для ипподрома выбран свободный участок площадью 37 га на левом берегу Дона по улице Пойменной. Это будет профессиональный спортивный комплекс. К реализации своей идеи инвестор намерен приступить в 2025 году.Согласно представленным референсам концепции, комплекс будет построен в едином архитектурном стиле. Он станет не только новой культурной ценностью нашего города, но и иллюстрацией сохранения его исторического наследия. Уже идет разработка эскиза проекта. Инвестиции оцениваются в 4,5 млрд рублей.Пока не будет начато строительство нового ипподрома, застройщик не сможет приступить к возведению на месте старого многофункционального ЖК. Проект включает в себя многоквартирные дома, ТРЦ, офисные здания, два детсада, школу, подземные парковки и т. д.- Что очень важно, инвестор сохранит исторический павильон ипподрома. В нем разместятся креативное пространство для детей, хобби-рум, кафе, магазин, выставочная экспозиция, - добавил глава администрации города. - Этот жилищный проект непростой, энергоемкий, рассчитан на период до 2032 года включительно. Инвестор собирается вложить в него более 50 млрд рублей.Отдельно будет проработан вопрос развития транспортной инфраструктуры вокруг этой территории. В генеральном плане города уже заложено продление проспекта Кировского до улицы Текучева.— Мы со своей стороны будем контролировать исполнение всех принятых им на себя обязательств, — подчеркнул Алексей Валентинович.