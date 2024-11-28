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В центре Ростова произошло массовое отключение отопления из-за аварии

В центре Ростова произошло массовое отключение отопления из-за аварии
В центре Ростова 28 ноября произошло массовое отключение отопления. Причиной этого стала авария на теплотрассе по проспекту Соколова.

От коммуникации были отрезаны 13 многоквартирных домов на улице Станиславского и проспекте Ворошиловском. Батареи перестали согревать офисные помещения и квартиры. Они постепенно превращаются в холодильные камеры.

Столбики термометров на улице показывают всего +4 градуса. К вечеру температура может опуститься до 0.

В городском департаменте ЖКХ и энергетики заявили, что ремонт на теплотрассе планируют завершить 28 ноября до 18:00.
Фото: Ростов.Ру
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