В центре Ростова произошло массовое отключение отопления из-за аварии

Фото: Ростов.Ру

В центре Ростова 28 ноября произошло массовое отключение отопления. Причиной этого стала авария на теплотрассе по проспекту Соколова.От коммуникации были отрезаны 13 многоквартирных домов на улице Станиславского и проспекте Ворошиловском. Батареи перестали согревать офисные помещения и квартиры. Они постепенно превращаются в холодильные камеры.Столбики термометров на улице показывают всего +4 градуса. К вечеру температура может опуститься до 0.В городском департаменте ЖКХ и энергетики заявили, что ремонт на теплотрассе планируют завершить 28 ноября до 18:00.