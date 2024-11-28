В Ростове цены на электронику и телефоны могут вырасти из-за роста курса доллара
Курс доллара США по отношению к рублю сохраняет стабильность. На 28 ноября стоимость американской валюты превысила 108 рублей — впервые с 2022 года.
Из-за резкого роста валютного курса эксперты ожидают повышения цен на электронику и iPhone. Контент-менеджер крупного магазина техники в Ростове-на-Дону Никита Репченко отметил, что в ближайшее время цены могут вырасти на 20-25%.
Что касается iPhone, ритейлеры считают, что радикального роста цен на телефоны Apple в ближайшее время не ожидается. Однако специалисты подчеркивают, что валютный курс напрямую влияет на стоимость импортируемой техники, и производители вынуждены будут увеличить цены для покрытия издержек на логистику и налоги.