В Ростове цены на электронику и телефоны могут вырасти из-за роста курса доллара

Текущий курс доллара, достигший 108 рублей, ухудшает ситуацию на рынке. Компании сталкиваются с повышением затрат на транспортировку, что заставляет их пересматривать ценовую стратегию. Это приведет к увеличению цен на технику. Кроме того, экспорт электроники обычно происходит из Китая, где за товары расплачиваются в юанях. Рубль упал на 8% по отношению к юаню, что создает дополнительные финансовые нагрузки, — прокомментировал эксперт.

Фото: Ростов ру.

Курс доллара США по отношению к рублю сохраняет стабильность. На 28 ноября стоимость американской валюты превысила 108 рублей — впервые с 2022 года.Из-за резкого роста валютного курса эксперты ожидают повышения цен на электронику и iPhone. Контент-менеджер крупного магазина техники в Ростове-на-Дону Никита Репченко отметил, что в ближайшее время цены могут вырасти на 20-25%.Что касается iPhone, ритейлеры считают, что радикального роста цен на телефоны Apple в ближайшее время не ожидается. Однако специалисты подчеркивают, что валютный курс напрямую влияет на стоимость импортируемой техники, и производители вынуждены будут увеличить цены для покрытия издержек на логистику и налоги.