Подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Ростовской области

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В Ростовской области был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки. Этот шокирующий случай произошёл в Неклиновском районе в сентябре 2023 года.Подозреваемый был близко знаком с семьей школьницы. Осенью прошлого года он навещал своих друзей. Согласно данным следствия, мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности 13-летней школьницы, при этом угрожал ей, чтобы она не рассказывала о случившемся.Испугавшись угроз, девочка боялась говорить о случившемся с родными. Но вскоре она не выдержала и решила рассказать о произошедшем матери.Как сообщили в СУ СК по донскому региону, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, связанной с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет.