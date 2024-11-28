Ростов стал лидером по ценам на вареную колбасу и молочку

Фото: Ростов.Ру

Ростов-на-Дону стал лидером по ценам на ряд продовольственных товаров. Среднюю стоимость продуктов питания на 25 ноября опубликовал Ростовстат.В донской столице по сравнению с другими городами региона самая дорогая вареная колбаса. Килограмм продают в магазинах за 552 рубля. Самая дешевая — в городе Шахты. Там мясной продукт отдают за 512 рублей.Похожая ситуация — с молочными продуктами. Например, цена на кило творога в Ростове составляет 450 рублей. Для сравнения: в Волгодонске его можно приобрести за 397 рублей.То же самое — со сметаной. В Ростове ее стоимость на прилавках магазинов – 347 рублей за кило. А в Таганроге ее отдают за 328 рублей.