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Ростов стал лидером по ценам на вареную колбасу и молочку

Ростов стал лидером по ценам на вареную колбасу и молочку
Ростов-на-Дону стал лидером по ценам на ряд продовольственных товаров. Среднюю стоимость продуктов питания на 25 ноября опубликовал Ростовстат.

В донской столице по сравнению с другими городами региона самая дорогая вареная колбаса. Килограмм продают в магазинах за 552 рубля. Самая дешевая — в городе Шахты. Там мясной продукт отдают за 512 рублей.

Похожая ситуация — с молочными продуктами. Например, цена на кило творога в Ростове составляет 450 рублей. Для сравнения: в Волгодонске его можно приобрести за 397 рублей.

То же самое — со сметаной. В Ростове ее стоимость на прилавках магазинов – 347 рублей за кило. А в Таганроге ее отдают за 328 рублей.
Фото: Ростов.Ру
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