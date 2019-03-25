Ростовчанка завоевала второй место на международном турнире по художественной гимнастике



Ростовская спортсменка стала призёром Международного турнира по художественной гимнастике "Corbeil-Essones". Помимо этого, Элеонора Романова стала единственным представителем России на соревнованиях.



Турник проходил во Франции 23 и 24 марта. В нём участвовали гимнастки из Израиля Беларусы, Азербайджана, Малайзии, Италии, США, Хорватии, Испании, Франции, России, Канады и других стран.



Ростовчанка блестяще представила нашу страну. Она завоевала «серебро» в финальных выступлениях с мячом и обручем. Также Элеонора стала четвёртой в булавах и пятой в ленте.



Отметим, что Романова в 2018 году получила звание чемпиона Ростовской области, победителя чемпионата ЮФО и бронзового призёра Международного турнира «Ярославская весна».