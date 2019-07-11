Ростовчанка стала победительницей на Всемирной Универсиаде по художественной гимнастике



Гимнастка из Ростова-на-Дону завоевала золото летней Всемирной Универсиады. В составе сборной России Валерия Русина получила золото соревнований в Неаполе.



С результатом 47,250 балла гимнастки Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Ангелина Шкатова и ростовчанка Валерия Русина в составе сборной заняли первое место. На втором оказались спортсменки из Украины с результатом 46,025 балла, бронза досталась Японии (42,200 балла).



Стоит отметить, что в копилке 19-летней Валерии Русиной это далеко не первое золото. Она успешно выступает в составе сборной Санкт-Петербурга в групповых упражнениях и на каждых соревнованиях занимает призовые места.