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Ростовчанка стала победительницей на Всемирной Универсиаде по художественной гимнастике

Ростовчанка стала победительницей на Всемирной Универсиаде по художественной гимнастике
Гимнастка из Ростова-на-Дону завоевала золото летней Всемирной Универсиады. В составе сборной России Валерия Русина получила золото соревнований в Неаполе.

С результатом 47,250 балла гимнастки Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Ангелина Шкатова и ростовчанка Валерия Русина в составе сборной заняли первое место. На втором оказались спортсменки из Украины с результатом 46,025 балла, бронза досталась Японии (42,200 балла).

Стоит отметить, что в копилке 19-летней Валерии Русиной это далеко не первое золото. Она успешно выступает в составе сборной Санкт-Петербурга в групповых упражнениях и на каждых соревнованиях занимает призовые места.

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