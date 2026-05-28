Ростовчане устроили свой забег после отмены полумарафона

- В нашем городе высокая явка на этот забег. Поэтому нашим бегунам нужны такие тренировки, - поделилась с DonDay тренер «Забега.РФ» Галина Прокопьева. - Начали заниматься мы с 25 марта. Это были бесплатные тренировки два раза в неделю.

- Самая популярная дистанция у нас - 5 километров. Самую длинную дистанцию бежали всего два человека. Потому что у нас было много новичков в беге, они узнали про тренировки и захотели просто попробовать свои силы, - отметила Галина Прокопьева. - У меня была женщина, которая не бегала до этого ни разу. Ей было очень тяжело, но она регулярно приходила на тренировки и пробежала свои первые 5 километров.

- У нас могут все отнять, но бег у нас никто не отнимет. Мы пробежали без официальной помпезности, но соревнования были. Многие из этих новичков уйдут в свободное плавание. Я уверена, я с ними еще встречусь на других стартах, - заключила Галина Прокопьева.

- Эмоции непередаваемые! Праздник бега состоялся! - поделилась одна из участниц.

- На следующий год обязательно пробегу еще, - говорит один из бегунов.

В этом году в Ростове одно за другим отменяют массовые мероприятия. После отмены новогоднего забега и первомайской эстафеты горожане остались и без ежегодного полумарафона «Забег.РФ». В 2026 году он должен был пройти 23 мая.До отмены мероприятия участники успели начать подготовку. Организаторы уже пятый год подряд проводят в Ростове тренировки для бегунов.В начале мая стало известно, что забег не состоится. Однако участники подготовительной группы единогласно решили продолжить занятия. В день отмененного старта они устроили небольшие соревнования. В акваторию гребного канала пришли 36 человек, чтобы пробежать на время 5, 10 и 21 километр.По словам ростовского тренера, для любителей бега отмена стартов всегда становится неприятной новостью. Но даже такой небольшой забег дает возможность многим проявить себя.