За сутки на Дону потушили 13 пожаров
В Ростовской области за сутки ликвидировали 13 пожаров. Статистикой за 27 мая поделились в региональном ГУ МЧС.

Пожарных привлекали к тушению девяти техногенных возгораний. Также специалисты работали на местах четырех ДТП. Одно из них произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Водитель «Лады Весты» не выдержал безопасную дистанцию до бензовоза «Мерседес Бенц» с прицепом, ехавшего впереди. После столкновения отечественный автомобиль загорелся. Водителя «Лады Весты» с травмами доставили в больницу.

Всего за день на выезды направляли 128 человек и 32 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
