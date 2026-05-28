В Ростове ураганный ветер уронил на голову прохожей кусок кровли

В Ростове кусок кровли упал на прохожую из-за ветра скоростью около 30 метров в секунду. Происшествие случилось 27 мая.

Как сообщает Donday со ссылкой на очевидца, девушка шла мимо дома в переулке Энергетиков, 2. Вдруг сильный порыв ветра сорвал с крыши груду рубероида и жести. Все это полетело вниз и задело прохожую, которая не успела отскочить.

Девушка осталась на ногах и быстро спряталась в расположенный рядом магазин, испугавшись, что на голову свалится что-то еще. Позже пострадавшую увезли на «скорой».

В каком девушка состоянии, пока не известно.
Фото: Donday
