В Ростове ураганный ветер уронил на голову прохожей кусок кровли

В Ростове кусок кровли упал на прохожую из-за ветра скоростью около 30 метров в секунду. Происшествие случилось 27 мая.Как сообщает Donday со ссылкой на очевидца, девушка шла мимо дома в переулке Энергетиков, 2. Вдруг сильный порыв ветра сорвал с крыши груду рубероида и жести. Все это полетело вниз и задело прохожую, которая не успела отскочить.Девушка осталась на ногах и быстро спряталась в расположенный рядом магазин, испугавшись, что на голову свалится что-то еще. Позже пострадавшую увезли на «скорой».В каком девушка состоянии, пока не известно.