В Ростове на стыке Вавилова и Шеболдаева три машины и автобус столкнулись «паровозиком»

В Ростове-на-Дону из-за массового ДТП на мосту по Вавилова/Шеболдаева случилось массовое ДТП, спровоцировавшее двухкилометровую пробку. Об аварии сообщили местные жители утром 28 мая.

Как рассказали водители, три легковушки и автобус столкнулись друг с другом прямо над Темерником. В итоге в сторону Ленинавана образовался затор протяженностью около двух километров. По состоянию на 10:00 затор немного разошелся, теперь движения нет на участке примерно в километр. Самая острая ситуация сразу за мостом, где Шеболдаева переходит в Вавилова. Стоят также водители, выезжающие с Дачной и Тракторной.

Данных о пострадавших в ДТП пока не было.
Фото: Яндекс Карты
