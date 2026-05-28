В законную силу вступил приговор водителю, сбившему насмерть двух подруг в Волгодонске

Фото: Donday

Ростовский областной суд отклонил апелляционные жалобы Магомеда Гапизова, сбившего насмерть двух подруг в Волгодонске. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.Трагедия произошла вечером 12 сентября 2025 года на площади Комсомольской. Анастасия и Ольга, две подруги, двигались на самокате, соблюдая правила дорожного движения и следуя на зеленый сигнал светофора. В этот же роковой момент Магомед Гапизов, находясь за рулем автомобиля "Ауди", значительно превысил допустимую скорость – по заключению следствия, не менее 102 километров в час.Несмотря на запрещающий красный сигнал светофора, водитель продолжил движение на полной скорости и совершил наезд на девушек. Удар был настолько сильным, что подруг отбросило на несколько метров, а у автомобиля сработали подушки безопасности. К сожалению, Анастасия и Ольга скончались на месте происшествия.Суд первой инстанции, всесторонне рассмотрев обстоятельства дела, вынес обвинительный приговор. Магомеду Гапизову назначили шесть лет колонии общего режима и запрет на вождение сроком до трех лет.Сторона защиты попыталась оспорить назначенное наказание, подав апелляцию. Однако Ростовский областной суд, выслушав доводы сторон и согласившись с позицией прокуратуры, подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, оставив его без изменений.