Рыбак из Ростовской области поймал сома-гиганта весом 31,5 кг

В Ростовской области заядлый рыбак поймал громадного сома ростом с человека. Об этом сообщает портал DonDay.

Рыбалка для рыболова началась в ночь на 25 мая около 21:00. Проведя несколько часов в ожидании, он был вознагражден за терпение ровно в 02:00. Как рассказал сам счастливчик, к такому серьезному улову он основательного подготовился: использовался мощный карповик с тестом 5lb, прочную плетеную леску с разрывной нагрузкой 67 кг (0,35 мм) и крупный крючок. В качестве наживки выступила куриная печень.

- Сопротивление было очень достойное, я не был к такому готов, – делится эмоциями Денис.

Вываживание гигантского сома потребовало усилий и помощи друга.

- Эмоций было через край, руки тряслись, – признался рыбак.

Поимка такого крупного сома была давней мечтой Дениса. Чтобы взвесить трофей, рыбаку пришлось использовать подручные средства – пенек.
Фото: из чата рыбаков Ростовской области
