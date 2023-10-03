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«Ростов» в Кубке России проиграл на выезде «Локомотиву» со счетом 3:1

«Ростов» в Кубке России проиграл на выезде «Локомотиву» со счетом 3:1
Ростовчане в 5-м туре группового этапа Кубка страны в гостях без шансов уступили «Локомотиву».

Начало выдалось почти равным, однако примерно с середины первого тайма москвичи завладели преимуществом. На 33-й минуте игры Тимур Сулейманов получил пас из глубины, продавил Давида Семенчука и открыл счёт. На исходе тайма Антон Миранчук забил второй мяч хозяев. В начале второй половины вечера Максим Глушенков сделал счёт крупным. В самом конце матча Максим Осипенко забил гол престижа за «Ростов». Итог – 1:3, поражение ростовской команды.

В других матчах игрового дня в Кубке России екатеринбургский «Урал» обыграл казанский «Рубин» – 2:0, а санкт-петербургский «Зенит» был сильнее калининградской «Балтики» – 2:1.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 7 октября на выезде против «Краснодара» в РПЛ. В Кубке же южане в заключительном туре группового этапа дома 2 ноября принимают «Урал», для продолжения борьбы в верхней части сетки (Путь РПЛ) нужна только победа.
Фото: ФК Ростов.
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