«Ростов» победил казанский «Рубин» в Кубке России

Фото: ФК «Ростов»

В первом туре группового этапа Кубка России пути РПЛ ростовчане принимали вернувшийся в Премьер-Лигу «Рубин». Жёлто-синие играли в условиях ограниченного состава – из-за бана ФИФА ростовская команда не может вносить в заявку новых игроков.В первой половине матча коллективы играли на низких скоростях – видимо, из-за жары, которая чувствовалась даже поздним вечером. К перерыву счёт открыт не был. Но в начале второй части поединка «Ростов» повёл. Жёлто-синие долго разыгрывали мяч на своей половине поля, но затем в несколько пасов прошли центральную зону и прорвались по центру – Иван Комаров мастерски покатил мяч в нижний угол – голкипер бессилен, 1:0. Далее гости много атаковали, но остроты был недостаточно. В итоге ростовский клуб одерживает победу.В остальных встречах тура в Кубке России ЦСКА (Москва) разгромил «Оренбург» 6:0, «Сочи» победил «Факел» (Воронеж) 3:1, «Балтика» (Калининград) обыграла «Крылья Советов» (Самара) 3:2, а «Локомотив» (Москва) был сильнее «Урал» (Екатеринбург) 2:1.Теперь в Кубке подопечные Валерия Карпина в следующий раз сыграют 8 августа – в гостях против «Урала». А ближайшая игра состоится 29 июля, когда в РПЛ оппонентом будет действующий чемпион «Зенит».