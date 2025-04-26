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"Ростов" сыграл с "Локомотивом" со счетом 1:1

"Ростов" сыграл с "Локомотивом" со счетом 1:1
26 апреля в рамках Российской Премьер-Лиги, футбольный клуб "Ростов" сыграл с "Локомотивом" вничью.

Игра прошла на стадионе "Ростов-Арена", где хозяева поля вышли вперед благодаря голу Кирилла Щетинина. Первая половина встречи осталась за ростовчанами.

Тем не менее, во втором тайме в ворота "Ростова" был назначен штрафной удар. Алексей Батраков, полузащитник "Локомотива", реализовал пенальти, сравняв счет. Финальный свисток зафиксировал результат – 1:1.
Фото: ФК Ростов
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