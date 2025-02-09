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«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой» - 21:21

«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой» - 21:21
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой» в матче Суперлиги. Игра проходила 9 февраля на домашней арене «желто-черных».

Первый тайм был богат на большое количество борьбы и голов. Девушки ушли на перерыв со счетом 11:12 в пользу гостей. Вторая половина встречи выдалась не менее напряженной. Сравняв счет, «Ростов-Дон» вырвался вперед на три забитых мяча. Однако в концовке спортсменки растеряли преимущество. Игра завершилась с равным счетом – 21:21.

Следующая игра для ростовчанок пройдет 14 февраля в Москве с командой ЦСКА.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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