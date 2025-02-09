«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой» - 21:21

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой» в матче Суперлиги. Игра проходила 9 февраля на домашней арене «желто-черных».Первый тайм был богат на большое количество борьбы и голов. Девушки ушли на перерыв со счетом 11:12 в пользу гостей. Вторая половина встречи выдалась не менее напряженной. Сравняв счет, «Ростов-Дон» вырвался вперед на три забитых мяча. Однако в концовке спортсменки растеряли преимущество. Игра завершилась с равным счетом – 21:21.Следующая игра для ростовчанок пройдет 14 февраля в Москве с командой ЦСКА.