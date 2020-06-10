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«Ростов» интересуется бразильским футболистом

«Ростов» интересуется бразильским футболистом
Футбольный клуб «Ростов» интересуется бразильским спортсменом. Дончане могут подписать контракт с 31-летним Маурисио Жозе да Силвейра Жуниором.

Полузащитник в скором времени планирует получить российский паспорт, сообщает «РБ-Спорт». Его в равной степени хотят заполучить «жёлто-синие» и ЦСКА. Оба клуба уже провели переговоры с Маурисио. По некоторым данным, футболист пока склоняется к переходу к «армейцам», так как их предложение о зарплате намного привлекательнее.

Бразилец уже играл за российские команды: «Терек» из Грозного (с 2010-го по 2015 год) и «Зенит» из Санкт-Петербурга (с 2016-го по 2017 год). Затем он подписал контракт с греческим ПАОКом. Договор истекает летом 2020-го. Маурисио не намерен его продлевать и ищет хороший российский клуб, чтобы продолжить успешную карьеру.

Ранее сообщалось, что «Ростов» интересуется также японским хавбеком Кенто Хасимото.

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