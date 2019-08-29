«Ростов-Дон» в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России





В матче за Суперкубок сошлись вице-чемпион прошлого сезона «Лада» и чемпион «Ростов-Дон», который к тому же ещё является и победителем Кубка. Но несмотря на громкую вывеску, борьбы на площадке не было.



Уже в самом начале подопечные Амброса Мартина «потушили» соперника мощнейшим отрезком – 7:1. Оправиться после такого сложно, особенно если учитывать, что «Лада» летом потеряла своих лидеров – Дарью Дмитриеву, Полину Ведёхину, Полину Горшкову. В атаке у волжанок дела не клеились совсем. Вдобавок вратарь гостей Анна Седойкина временами творила настоящие чудеса. После первого тайма на табло был счёт 16:8. В пользу «Ростов-Дона», разумеется. Игра была сделана за один тайм, даже меньше.



Во второй части матча «жёлто-чёрные» наслаждались игрой без привязки к результату – победу в любом случае они бы уже не упустили. Тренерский штаб дал поиграть резервистам, пробовал различные сочетания игроков и тактические модели. Только ближе к концу матча «Лада» чуть-чуть сократила отставание в счёте, но на результат, конечно, это повлиять не могло. Итог – 29:22, сверхубедительная победа «Ростов-Дона».



Анна Вяхирева у победителей забила больше всех – семь голов. По три мяча - у Лоис Аббинг, Анны Сень, Кристины Кожокарь и Полины Кузнецовой. У проигравших восемь точных бросков исполнила Елена Михайличенко.



Чемпионат для «Ростов-Дона» начнётся 1 сентября, когда дончанки на выезде сыграют с «Уфой-Алисой». Уже 2 сентября, не заезжая домой, «Ростов-Дон» сразится с ижевским «Университетом». Первый домашний матч пройдёт в Ростове-на-Дону 6 сентября, когда в гости к чемпиону пожалует «Динамо-Синара» (Волгоград).