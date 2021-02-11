«Ростов-Дон» переиграл дома «Ференцварош»

Групповой этап Лиги Чемпионов ЕГФ текущего сезона подошёл к своему завершению. Из-за ковидных неприятностей не все матчи удалось провести. Однако гандбольные чиновники уверены, что нашли идеальный вариант продолжения борьбы – на групповой стадии никто не выбывает, продолжают все, а занятое место влияет только на посев.«Ростов-Дон» виделся явным фаворитом в этом противостоянии. Однако венгерки решили, очевидно, удивить. Большую часть первой половины матча бело-зелёные вели в счёте. В какой-то момент на табло были цифры 6:9. Поклонники ростовчанок уже начали беспокоиться. Но всё-таки к перерыву жёлто-чёрные сравняли счёт – 12:12.В начале второй части вечера дончанки немного оторвались, а в дальнейшем держались на уровне в 2-3 мяча. Достичь большего соперник не позволял, но и приблизиться у оппонента не получалось. В итоге судьба победы решилась в самом конце игры. Результат – трудная, но всё-таки закономерная победа «Ростов-Дона».Самыми результативными у хозяев стали Юлия Манагарова (7 мячей), Ксения Макеева (6 точных бросков) и Анна Сень (4). У «Ференцвароша» активнее других атаковали Анье Малештайн (8 голов) и Эмили Больк (7).В остальных матчах группы «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) обыграл дома «Крим Меркатор» (Словения) 23:19, а «Метц» (Франция) был в родных стенах сильнее «Бухареста» (Румыния) 25:22. Ещё одна игра состоится 14 февраля – «Эсбьерг» (Дания) – «Битигхайм» (Германия).Ростовчанки заняли итоговое первое место в группе. В 1/8 финала «Ростов-Дон» встретится с 8-й командой второй группы – «Подравкой» из Хорватии. Первая игра должна состояться 6 марта.