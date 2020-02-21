«Ростов-Дон» сыграл вничью с «Ладой»





Несколько дней назад «Ростов-Дон» потерпел болезненное поражение от французского «Меца». Никакой катастрофы в этом нет, ростовчанки всё равно, очевидно, выходят из группы, но психологически это наверняка неприятно. И вот почти сразу после этого нужно было играть с самым сильным своим соперником в российской Суперлиге.



Начало осталось за гостями. Волжанки неплохо играли и в нападении, и в защите. Примерно в средине тайма отрыв даже достиг угрожающих трёх мячей. Правда, жёлто-чёрные тут же его ликвидировали, но тем не менее. К концу тайма «Ростов-Дон» стал превосходить соперника функционально и вырвался вперёд – 16:15.







Во втором тайме подопечные Амброса Мартина большую часть времени вели в счёте, пусть и не много. При этом «Лада» нашла в себе силы и достаточно неожиданно перехватила инициативу. Времени оставалось всё меньше, цифры на табло были всё такими же печальными. Наконец, за 14 секунд до конца игры при счёте 29:31 испанский специалист берёт тайм-аут и освежает своей команде установку. Казалось, что ситуация безнадёжная. Но случилось гандбольное чудо. В эти секунды ростовчанки спасли матч. Сначала быстрый гол Лоис Аббинг, затем розыгрыш «Лады» с центра, перехват Манагаровой, пас на пустой радиус на Борщенко и гол! 31:31 ничья.







Виктория Борщенко не только вырвала для своей команды ничью за одну секунду до сирены, но и вообще набросала в этом матчей больше всех – 7 мячей. По шесть попаданий у Ярославы Фроловой и Лоис Аббинг.



Следующая игра назначена на 29 февраля. В этот день «Ростов-Дон» сыграет на выезде в норвежским «Кристиансандом» в Лиге Чемпионов.



