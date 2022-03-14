Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Ростов-Дон» проиграл ЦСКА

«Ростов-Дон» проиграл ЦСКА
Изрядно потрепанный уходом иностранных игроков «Ростов-Дон» во второй раз в сезоне уступили столичным армейкам.

С первых же минут хозяйки площадки смотрелись изобретательнее в атаке и более цепко в защите. «Ростов-Дон» же мог похвастаться только вернувшейся в строй после отпуска Анной Вяхиревой, которая была настоящим лидером команды. К концу первого тайма ЦСКА вел 21:17.
Во второй части матча ростовчанки так и не смогли навязать сопернику борьбу – отрыв в 4-5 голов сохранялся, а однажды даже вырос до восьми мячей. В итоге «Ростов-Дон» потерпел поражение со счетом 30:34.

По индивидуально статистике лучшими у гостей были Анна Вяхирева (11 голов), Ярослава Фролова (6) и Анна Сень (4). У красно-синих Дарья Дмитриева забросила 9 мячей.

В других матчах игрового дня в российской Суперлиге тольяттинская «Лада» обыграла дома «Астраханочку» 35:26, звенигородская «Звезда» была сильнее краснодарской «Кубани» 26:21, а московский «Луч» переиграл в гостях «Уфу-Алису» 27:25.

20 марта подопечные Томаша Хлавати будут принимать дома тольяттинскую «Ладу».
Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.