«Ростов-Дон» проиграл ЦСКА

Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»

Изрядно потрепанный уходом иностранных игроков «Ростов-Дон» во второй раз в сезоне уступили столичным армейкам.С первых же минут хозяйки площадки смотрелись изобретательнее в атаке и более цепко в защите. «Ростов-Дон» же мог похвастаться только вернувшейся в строй после отпуска Анной Вяхиревой, которая была настоящим лидером команды. К концу первого тайма ЦСКА вел 21:17.Во второй части матча ростовчанки так и не смогли навязать сопернику борьбу – отрыв в 4-5 голов сохранялся, а однажды даже вырос до восьми мячей. В итоге «Ростов-Дон» потерпел поражение со счетом 30:34.По индивидуально статистике лучшими у гостей были Анна Вяхирева (11 голов), Ярослава Фролова (6) и Анна Сень (4). У красно-синих Дарья Дмитриева забросила 9 мячей.В других матчах игрового дня в российской Суперлиге тольяттинская «Лада» обыграла дома «Астраханочку» 35:26, звенигородская «Звезда» была сильнее краснодарской «Кубани» 26:21, а московский «Луч» переиграл в гостях «Уфу-Алису» 27:25.20 марта подопечные Томаша Хлавати будут принимать дома тольяттинскую «Ладу».