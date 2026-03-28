Ингредиенты для куличей подорожали в Ростове

12 апреля все православные будут отмечать праздник Пасха. Некоторые предпочитают готовить куличи дома. Для многих семей это славная традиция, которая держится уже много лет. Однако за последние две недели ингредиенты на выпечку подорожали.Актуальные цены на 26 марта опубликовал Ростовстат. Повышение зафиксировали на молоко (со 95 до 96 рублей за литр); яйца (со 108 рублей до 111 рублей за упаковку 10 шт.). Больше всего не порадовало масло (с 1 079 до 1 102 рублей за кило). Наблюдается и небольшое увеличение в цене на сахар (с 61 до 62 рублей за кило).Если вы собираетесь приготовить творожный кулич, то у вас есть приятный сюрприз: стоимость творога уменьшилась с 484 до 477 рублей за килограмм.Напомним, что ранее уже говорилось о сумме ингредиентов для куличей, приготовленных в домашних условиях. Всего выходит около тысячи рублей.