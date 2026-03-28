В Ростове обнаружили декорации для съемок биографического фильма о Басте. Об этом сообщают очевидцы 28 марта.На улице Московской, 72 были замечены «ГАЗели» со спецоборудованием. Стоит отметить, что машины припарковались рядом с историческим зданием, известным как «дом с ангелами».Очевидцы предположили, что этот архитектурный памятник может стать частью кинокартины.Напомним, что департамент автомобильных дорог предупреждал, что в связи с подготовкой к съемкам художественного фильма будут временно ограничены движение и парковка автомобилей в старом центре Ростова.