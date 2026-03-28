Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове нашли живым пропавшего 39-летнего мужчину из Шахт

В Ростове нашли живым пропавшего 39-летнего мужчину из Шахт. О местонахождении Михаила Паршина не было ничего известно с 27 марта.

Родственники сразу забили тревогу, когда Михаил не пришел домой. У него особенности психического здоровья, и он глухонемой. Семья обратилась в полицию и распространила ориентировки в соцсетях. Спустя сутки жители Ростова сообщили, что видели мужчину на фото в районе Соборной площади.

Родные сразу же поехали по указанному адресу. Там и нашли Михаила.

Сейчас он дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика