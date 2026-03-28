Фото: Дондей

В Ростове нашли живым пропавшего 39-летнего мужчину из Шахт. О местонахождении Михаила Паршина не было ничего известно с 27 марта.Родственники сразу забили тревогу, когда Михаил не пришел домой. У него особенности психического здоровья, и он глухонемой. Семья обратилась в полицию и распространила ориентировки в соцсетях. Спустя сутки жители Ростова сообщили, что видели мужчину на фото в районе Соборной площади.Родные сразу же поехали по указанному адресу. Там и нашли Михаила.Сейчас он дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.