Врачи из Ростова спасли 67-летнюю пациентку с инсультом

Врачи из Ростова спасли 67-летнюю пациентку с инсультом
Врачи из Ростова спасли 67-летнюю пациентку с инсультом. Историю рассказали в областном Минздраве.

К врачу обратилась женщина с жалобами на головную боль и головокружение. Терапевт Дмитрий Максименко осмотрел пациентку и предположил инсульт. Пациентке была назначена компьютерная томографию мозга.

Обследование показало острый период болезни, после чего ростовчанку госпитализировали.

Как уточнил медик, в подобных ситуациях счёт идёт на минуты. Ранняя диагностика и оперативное начало лечения позволяют сохранить здоровье и предотвратить тяжёлые последствия.
Фото: Дондей
