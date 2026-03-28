Врачи из Ростова спасли 67-летнюю пациентку с инсультом. Историю рассказали в областном Минздраве.К врачу обратилась женщина с жалобами на головную боль и головокружение. Терапевт Дмитрий Максименко осмотрел пациентку и предположил инсульт. Пациентке была назначена компьютерная томографию мозга.Обследование показало острый период болезни, после чего ростовчанку госпитализировали.Как уточнил медик, в подобных ситуациях счёт идёт на минуты. Ранняя диагностика и оперативное начало лечения позволяют сохранить здоровье и предотвратить тяжёлые последствия.