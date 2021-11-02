«Ростов-Дон» переиграл на выезде ЦСКА - 27:21

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Игры с ЦСКА для «Ростов-Дона» являются наиболее сложными в чемпионате России. Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Какое-то время ЦСКА вел (5:3, 7:5), но в концовке тайма «Ростов-Дон» вырвался вперед – 15:13. Второй тайм прошёл под диктовку команды гостей почти полностью. В итоге «желто-черные» побеждают - 27:21, неожиданно легко.По индивидуальной статистике, самой результативной в этот раз была Анна Сень – 6 точных бросков. Грас Заади забила 5 голов, Ярослава Фролова – 4. Удачный матч выдала стражница ворот «Ростов-Дона» Виктория Калинина – 6 из 13 отражённых бросков (46%) и еще один заброшенный мяч.В остальных играх дня в Суперлиге «Лада» (Тольятти) обыграла дома «Астраханочку» - 26:24, а «Кубань» (Краснодар) и «Звезда» (Звенигород) разошлись миром - 31:31.Свой следующий матч в чемпионате России «Ростов-Дон» сыграет 17 ноября, дома против «Лады» из Тольятти. Пока в турнирной таблице сильнейшей группы ростовчанки идут на первом месте. А до этого, 13 ноября, предстоит сыграть в Лиге чемпионов на выезде против хорватской «Подравки».