Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону произошло еще два ДТП с участием автобусов. Аварии произошли 28 марта.Первое столкновение с авто произошло на кольце Королёва/Космонавтов. Ещё один автобус протаранил «Акцент» на пл. 2-й Пятилетки.К счастью, никто не пострадал. Однако пассажиры уже опасаются пользоваться общественным транспортом во избежание получения травм, лечение которых вряд ли кто-то возместит.Напомним, что за последнюю неделю в донской столице произошло несколько громких ДТП с автобусом. В результате одного скончался пешеход.