В Азове жители несколько часов просидели без света 29 марта

В городе Азове Ростовской области жители пожаловались на массовое отключение света. Об этом пишет Donday.ru 29 марта.Как рассказали порталу местные жители, свет выключили около 07:00. Оказались обесточены сразу несколько домовладений в переулке Коллонтаевском. Люди вышли на улицы и начали звонить в ресурсоснабжающую компанию.Все дело в том, что в домах также нередко отсутствует интернет, а позвонить чаще можно на улице.Проблема с отключениями света наблюдается регулярно. Жители не могут поставить греться чайник, сделать завтрак и воспользоваться домашним интернетом. В 21-м веке жители вынуждены доставать свечи и терпеть неудобства. Причиной массового отключения стала авария. Сложнее всего пришлось тем, кто в выходной день работает с помощью компьютера.- К сожалению, не смогла подключиться к работе из-за отсутствия электричества. Пришлось бегать по всему городу в попытках найти доступный вай-фай, которого тоже нигде нет. Сеть появилась только к 09:00, - рассказывают горожане.К счастью, свет уже включили к 10:00. Но проблема с отключениями создает большие неудобства. Люди не могут заниматься привычными делами.