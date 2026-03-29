Футболисты «Ростова» подорожали

Футболисты «Ростова» подорожали. Увеличения цены зафиксировали в основном на игроков из молодежки. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость Давида Семенчука возросла на 150 тысяч евро и теперь составляет 900 тысяч евро. Трансферная цена Германа Игнатова увеличилась до 600 тысяч евро. Алексей Миронов подорожал до 1,5 млн евро.

Единственный футболист, чья стоимость снизилась, — Андрей Лангович: его цена упала с 2 млн до 1,8 млн евро.

Эти изменения обусловлены выступлениями игроков на поле. В настоящее время в донской команде выделяется молодая группа футболистов.
Фото: ФК Ростов
