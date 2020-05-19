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«Ростов-Дон» подписал контракт с вратарём сборной России

«Ростов-Дон» подписал контракт с вратарём сборной России
Новый игрок подписал контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Состав команды пополнила вратарь сборной России Виктория Калинина. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе «жёлто-чёрных».

Виктория родилась в Майкопе, начала карьеру гандболистки в АГУ «Адыиф». Затем играла в московском ГК-53, звенигородской «Звезде», «Кубани», «Астраханочке», после до 2020 года выступала за «Кубань».

Калинина носит звание олимпийского чемпиона, бронзового призёра чемпионата мира, чемпиона России, вице-чемпиона страны, бронзового призёра чемпионата РФ и обладателя Кубка России.

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