«Ростов-Дон» подписал контракт с вратарём сборной России

Новый игрок подписал контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Состав команды пополнила вратарь сборной России Виктория Калинина. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе «жёлто-чёрных».Виктория родилась в Майкопе, начала карьеру гандболистки в АГУ «Адыиф». Затем играла в московском ГК-53, звенигородской «Звезде», «Кубани», «Астраханочке», после до 2020 года выступала за «Кубань».Калинина носит звание олимпийского чемпиона, бронзового призёра чемпионата мира, чемпиона России, вице-чемпиона страны, бронзового призёра чемпионата РФ и обладателя Кубка России.