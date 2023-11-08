«Ростов-Дон» победил «Астраханочку» со счетом 32:27

Фото: ГК Ростов-Дон.

В матче чемпионата России среди клубов Суперлиги «желто-черные» принимали команду из столицы Каспия. Месяц назад команды играли в Астрахани, и тогда «Ростов-Дон» потерпел пока единственное поражение в текущем сезоне. Теперь же соперники сошлись в Ростове-на-Дону.Первый тайм остался за ростовчанками полностью. Они были лучше в каждом показателе и вполне заслуженно вели к перерыву – 19:12. Во второй тайме «Астраханочка» смогла вернуться в игру и навязать очень серьёзную борьбу. Временами разница сокращалась до двух мячей. Но все-таки в решающий момент сказался более высокий уровень мастерства исполнителей в ростовской команде плюс, конечно, длина скамейки. Итог – победа ростовского клуба, 32:27.По индивидуальной статистике, у «желто-черных» самыми полезными стали Юлия Манагарова (6 мячей), Валерия Кирдяшева (6) и Кристина Кожокарь (5). У «Астраханочки» Полина Шаркова забила 7 голов.В остальных встречах тура в Суперлиге «Кубань» (Краснодар) разгромила «АГУ-Адыиф» (Майкоп) – 35:25, «Черноморочка» (Новороссийск) победила «Звезду» (Звенигород) – 39:32, а «Ставрополье» обыграло «Луч» (Москва) – 28:27.Свой следующий матч «Ростов-Дон» проведет 14 ноября. В этот день подопечные Ирины Дибировой сыграют в гостях против тольяттинской «Лады».