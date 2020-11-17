«Ростов-Дон» переиграл «Бухарест» и возглавил таблицу своей группы в Лиге Чемпионов

Донские гандболистки победили румынский клуб – 27:22.До игры оба коллектива имели одно и то же количество очков. При этом у «Ростов-Дона» ещё и проведено на один матч меньше, и в случае выигрыша «жёлто-чёрные» вырывались бы на чистое первое место в группе «А». Эта игра изначально должна была состояться ещё в начале сезона, но тогда в ростовской команде появились заражённые CОVID-19 игроки, и клуб закрылся на карантин на две недели. Теперь соперники наконец-то провели матч.С самого старта ростовчанки играли лучше – жёстко в защите и хладнокровно в нападении. Они вели в счёте с небольшой разницей больше половины первого тайма. Примерно с 20-й минуты чемпион России забил шесть мячей кряду и завершил первую часть встречи, ведя 16:10.Сразу после старта второго тайма «Ростов-Дон» оторвался ещё сильнее - 20:12. Наверное, уже в тот момент стало ясно, что догнать ростовчанок у румынок уже не получится. Гандболистки «Бухареста» смогли лишь приблизиться на расстояние в три гола. Этого было мало. «Ростов-Дон» легко довёл матч до ещё одной победы – 27:22.Самой удачливой в нападении стала Анна Вяхирева – пять голов. У Юлии Манагаровой и Виктории Борщенко - по четыре попадания. У румынок абсолютным лидером стала Кристина Нягу – 11 голов, половина всех голов команды.В Лиге чемпионов «Ростов-Дон» 21 ноября должен был играть с норвежским «Кристиансандом», однако матч не состоится в установленный день – новой даты ещё нет. В конце ноября все клубные турниры (как международные, так и внутренние) берут паузу для чемпионата Европы, но ростовский клуб ещё успеет сыграть один матч. В Суперлиге 23 ноября «Ростов-Дон» на выезде будет экзаменовать московский «Луч».