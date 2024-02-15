Роман Тугарев перейдёт из «Ростова» в московский клуб «Торпедо»
Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев перейдет в московский клуб «Торпедо». Об этом 16 февраля сообщил инсайдер Иван Карпов.
Московский клуб арендует 25-летнего футболиста с правом выкупа. На данный момент стороны согласовывают детали.
По словам Карпова, Тугарев имел более выгодное предложение от новороссийского «Черноморца», однако он предпочел «Торпедо».
В сезоне-2023/2024 полузащитник сыграл в 12 официальных матчах «Ростова». В них он сумел забить один гол и отдал один голевой пас на партнёра.