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Роман Тугарев перейдёт из «Ростова» в московский клуб «Торпедо»

Роман Тугарев перейдёт из «Ростова» в московский клуб «Торпедо»
Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев перейдет в московский клуб «Торпедо». Об этом 16 февраля сообщил инсайдер Иван Карпов.

Московский клуб арендует 25-летнего футболиста с правом выкупа. На данный момент стороны согласовывают детали.

По словам Карпова, Тугарев имел более выгодное предложение от новороссийского «Черноморца», однако он предпочел «Торпедо».

В сезоне-2023/2024 полузащитник сыграл в 12 официальных матчах «Ростова». В них он сумел забить один гол и отдал один голевой пас на партнёра.
Фото: ФК «Ростов»
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