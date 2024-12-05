После матча с «Ростовом» оштрафовали главного тренера «Спартака»

Фото: Матч ТВ

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) от 5 декабря было принято решение оштрафовать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Причиной взыскания стало его «неспортивное поведение» во время матча с «Ростовом».Игра состоялась 27 ноября в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» одержал победу со счётом 3:1. Московский клуб проигрывал, и его наставник не смог сдержать эмоции, разбив стекло на скамейке запасных.После завершения матча Станкович выразил сожаление по поводу своего поведения и обязался частично компенсировать ущерб. Но теперь ему предстоит выплатить штраф в двойном размере.