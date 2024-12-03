Главных тренеров «Спартака» и «Пари НН» могут наказать после игр с «Ростовом»

Фото: ФК Ростов

Дисциплинарный комитет проведёт заседание, на котором будут обсуждаться нарушения, допущенные игроками, судьями и тренерами. В том числе будет рассмотрен инцидент, связанный с поведением главного тренера «Спартака» и «Пари НН» после матчей с «Ростовом».27 ноября состоялся матч между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» забил два гола в ворота «Спартака», что вызвало гнев у Деяна Станковича. В результате он разбил стекло на скамейке запасных. Этот эпизод был зафиксирован на видео.Главный тренер «Спартака» принёс извинения и пообещал частично компенсировать ущерб. Однако это не освободит его от ответственности за агрессивное поведение во время матча.30 ноября состоялся ещё один матч, вызвавший широкий резонанс. Команда «Ростов» одержала уверенную победу над соперником из Нижнего Новгорода со счётом 4:0. Главный тренер «Пари НН» выразил своё недовольство тем, что в середине матча был удалён один из игроков его команды. Это привело к тому, что «Пари НН» играл в меньшинстве и не смог одержать победу.После игры Виктор Гончаренко позволил себе резкие высказывания в адрес арбитра, пообещав, что тому недолго осталось. Однако на встрече с журналистами он объяснил свои слова эмоциональным состоянием и попросил не придавать им значения.Однако судья, которому угрожали, не остался безучастным и отразил информацию об угрозах в протоколе игры.