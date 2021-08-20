Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан одним из лучших игроков РПЛ
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан одним из лучших игроков 5-ого тура РПЛ. Об этом сообщили на статистическом ресурсе WhoScored 23 августа.
По их данным, Глебов стал одним из лучших полузащитников сезона по итогам матчей с 21 по 22 августа, а именно по итогам встречи с «Нижним Новгородом».
Встреча была настолько удивительной, что в самых разных ресурсах были названы разные игроки. Так, «Матч ТВ» по итогам зрительского голосования назвал лучшим Бартоломеу Баштуша, а сами «желто-синие» - Николая Комличенко.
Скорее всего, это связано с решающим голом. По мнению судей мяч в ворота забросил Комличенко, однако без передачи Глебова, маневра Баштуша и удара Данила Сухомлинова ничего бы не произошло. Чья игра оказала решающее значения сказать сложно, а может быть наград и признания достойны все трое.