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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан одним из лучших игроков РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан одним из лучших игроков РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан одним из лучших игроков 5-ого тура РПЛ. Об этом сообщили на статистическом ресурсе WhoScored 23 августа.

По их данным, Глебов стал одним из лучших полузащитников сезона по итогам матчей с 21 по 22 августа, а именно по итогам встречи с «Нижним Новгородом».

Встреча была настолько удивительной, что в самых разных ресурсах были названы разные игроки. Так, «Матч ТВ» по итогам зрительского голосования назвал лучшим Бартоломеу Баштуша, а сами «желто-синие» - Николая Комличенко.

Скорее всего, это связано с решающим голом. По мнению судей мяч в ворота забросил Комличенко, однако без передачи Глебова, маневра Баштуша и удара Данила Сухомлинова ничего бы не произошло. Чья игра оказала решающее значения сказать сложно, а может быть наград и признания достойны все трое.

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